KIOS 91.5 FM BLUES CHART DECEMBER 2024
1.BEN LEVIN / PRESENTS A HOLIDAY BLUES REVUE / VIZZTONE
2.KENNY "BLUES BOSS" WAYNE / OOH YEAH! / STONY PLAIN
3.VANESSA COLLIER / DO IT MY OWN WAY / PHENIX FIRE
4.ANTHONY PAULE SOUL ORCH. WILLY JORDAN/WHAT ARE YOU WAITING FOR?/BLUE DOT
5.JAKE SHIMABUKURU & MICK FLEETWOOD/ BLUES EXPERIENCE/JS
6.OLLEE OWENS / NOWHERE TO HIDE / SELF RELEASE
7.CW AYON / BOUNCE, BOOGIE & BUMP / SELF-RELEASE
8.JERRON PAXTON / THINGS DONE CHANGED / SMITHSONIAN FOLKWAYS
9.WALK THAT WALK/ RED DEVIL LYE / SELF-RELEASE
10.KAT RIGGINS / REVIVAL / HOUSE OF BERRY PROD.
11.GREG NAGY / THE REAL YOU / SELF-RELEASE
12.RONNIE BAKER BROOKS / BLUES IN MY DNA / ALLIGATOR
13.VANEESE THOMAS / STORIES IN BLUE / OVERTON
14.ERIC BIBB / IN THE REAL WORLD / TRUE NORTH
15.BENNY TURNER / BT / NOLA BLUE
16.GRANT SABIN / WORK / GITCHA
17.DENNIS HERRERA / FOUR / DEEP GROOVE
18.WAILIN' AL WALKER / ALL FIRED UP / JITTERBUG RECORDS
19.JOHN BRENNAN / ONE WAY RIDE / GUITAR ONE
20.TODD PARTRIDGE / DESERT FOX BLUES / OLD SCHOOL
21.JOVIN WEBB / DRIFTER / BLIND PIG
22.CATFISH KEITH / SHAKE ME UP / FISH TAIL
23.ROB MOORE & THE WILD BOAR/CHICAGO DOG/ SELF-RELEASE
24.THE HITMAN BLUES BAND/CALLING LONG DISTANCE/NERUS RECORDS
25.THE DENNIS SPENCER GROUP/BLUESMAN FROM JUPITER/SELF-RELEASE
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JANUARY 1, 2025
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM