KIOS 91.5 FM BLUES CHART MARCH 2025
KIOS 91.5 FM BLUES CHART MARCH 2025
ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.TOMMY CASTRO & THE PAINKILLERS/CLOSER TO THE BONE/ALLIGATOR
2.BOB CORTRITOTRE & FRIENDS / DOIN' THE SHOUT! / VIZZTONE
3.JANIVA MAGNESS / BACK FOR ME / BLUE ELAN
4.BOB LANZA BLUES BAND/ BREADMAN'S BLUES / MOMOJO
5.WILL WILDE / BLUES IS STILL ALIVE / VIZZTONE
6.HEAVYDRUNK & WATERMELON SLIM/BLUESLAND THEME PARK/SELF RELEASE
7.REV. PEYTON'S BIG DAMN BAND / HONEYSUCKLE / FAMILY OWNED
8.KID RAMOS / STRANGE THINGS HAPPENING / NOLA BLUE
9.THE AMY RYAN BAND/ BRIGHTER AND BRIGHTER / SELF RELEASE
10.EDDIE 9V / SARATOGOA / RUF RECORDS
11.STEVE HOWELL & THE MIGHTY MEN/YEAH MAN/OUT OF THE PAST
12.BIG AL & THE HEAVYWEIGHTS / BLUES POWER / VIZZTONE
13.POPA CHUBBY & FRIENDS / I LOVE FREDDIE KING / GULF COAST
14.DADDY MACK BLUES BAND/DOCTOR'S ORDERS/INSIDE SOUNDS
15.GILES ROBSON & JOHN PRIMER/TEN CHICAGO BLUES CLASSICS/BLUES HOUSE
16.STEVE HOWELL & THE MIGHTY MEN/YEAH MAN / OUT OF THE PAST
17.SUNNY BLEAU & THE MOONS/PASSION & REGRETS/ENDLESS BLUES
18.TOMISLAV GOLUBAN & CROOKED EYE TOMMY/NASHVILLE ROAD/OVERTON
19.FRANK BEY / PEACE / NOLA BLUE RECORDS
20.WAILIN' WALKER / ALL FIRED UP / JITTERBUG
21.ED ALMSTROM / FLEE THOUGH NONE PURSUE / HAYWIRE
22.JIMMY VIVINO / GONNA BE 2 OF THOSE DAYS / GULF COAST
23.DEAN ZUCCHERO / SONG FOR THE SINNERS / PUGNACIOUS
24.MARK "MULEMAN" MASSEY / BEEN A LONG LONG TIME / MULTONE
25.MATT "THE RATTLESNAKE: LESCH / BLUES CUT LIKE GLASS / BLUE LOTUS
26.TONY HOLIDAY / KEEP YOUR HEAD UP / FORTY BELOW RECORDS
27.BOBBY RUSH & KENNY WAYNE SHEPHERD/YOUNG FASHIONED WAYS/DEEP RUSH
28.TRAVELIN' BLUE / TAKE THE EDGE OFF / NAKED
29.MICKI FREE / DREAMCATCHER / DARK IDOL
30.MAX HIGHTOWER / NOTHIN' BUT THE TRUTH / MOMOJO RECORDS
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR APRIL 1, 2025
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM