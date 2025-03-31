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Blues in the Afternoon with Mike Jacobs

KIOS 91.5 FM BLUES CHART MARCH 2025

By Mike Jacobs
Published March 31, 2025 at 3:19 PM CDT
AL 5025
Alligator Records
AL 5025

KIOS 91.5 FM BLUES CHART MARCH 2025

 

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL

1.TOMMY CASTRO & THE PAINKILLERS/CLOSER TO THE BONE/ALLIGATOR

2.BOB CORTRITOTRE & FRIENDS / DOIN' THE SHOUT! / VIZZTONE

3.JANIVA MAGNESS / BACK FOR ME / BLUE ELAN

4.BOB LANZA BLUES BAND/ BREADMAN'S BLUES / MOMOJO

​5.WILL WILDE / BLUES IS STILL ALIVE / VIZZTONE

6.​HEAVYDRUNK & WATERMELON SLIM/BLUESLAND THEME PARK/SELF RELEASE

7.REV. PEYTON'S BIG DAMN BAND / HONEYSUCKLE / FAMILY OWNED

8.KID RAMOS / STRANGE THINGS HAPPENING / NOLA BLUE

​​​9.THE AMY RYAN BAND/ BRIGHTER AND BRIGHTER / SELF RELEASE

10.EDDIE 9V / SARATOGOA / RUF RECORDS

11.STEVE HOWELL & THE MIGHTY MEN/YEAH MAN/OUT OF THE PAST

12.BIG AL & THE HEAVYWEIGHTS / BLUES POWER / VIZZTONE

13.​POPA CHUBBY & FRIENDS / I LOVE FREDDIE KING / GULF COAST

14.DADDY MACK BLUES BAND/DOCTOR'S ORDERS/INSIDE SOUNDS

15.GILES ROBSON & JOHN PRIMER/TEN CHICAGO BLUES CLASSICS/BLUES HOUSE

16.STEVE HOWELL & THE MIGHTY MEN/YEAH MAN / OUT OF THE PAST

17.SUNNY BLEAU & THE MOONS/PASSION & REGRETS/ENDLESS BLUES

18.TOMISLAV GOLUBAN & CROOKED EYE TOMMY/NASHVILLE ROAD/OVERTON

19.FRANK BEY / PEACE / NOLA BLUE RECORDS

20.WAILIN' WALKER / ALL FIRED UP / JITTERBUG

21.ED ALMSTROM / FLEE THOUGH NONE PURSUE / HAYWIRE

22.JIMMY VIVINO / GONNA BE 2 OF THOSE DAYS / GULF COAST

23.DEAN ZUCCHERO / SONG FOR THE SINNERS / PUGNACIOUS

24.​MARK "MULEMAN" MASSEY / BEEN A LONG LONG TIME / MULTONE

25.MATT "THE RATTLESNAKE: LESCH / BLUES CUT LIKE GLASS / BLUE LOTUS

26.TONY HOLIDAY / KEEP YOUR HEAD UP / FORTY BELOW RECORDS

27.BOBBY RUSH & KENNY WAYNE SHEPHERD/YOUNG FASHIONED WAYS/DEEP RUSH

28.TRAVELIN' BLUE / TAKE THE EDGE OFF / NAKED

29.MICKI FREE / DREAMCATCHER / DARK IDOL

30.MAX HIGHTOWER / NOTHIN' BUT THE TRUTH / MOMOJO RECORDS

 

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR APRIL 1, 2025

 

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM

 

Tags
Blues in the Afternoon with Mike Jacobs Blues ChartMusic
Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
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