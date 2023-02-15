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Blues Chart

KIOS 91.5 FM BLUES CHART AUGUST 2022

KIOS | By Mike Jacobs
Published August 31, 2022 at 10:35 AM CDT
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1.BREEZY RODIO / UNDERGROUND BLUES / WIND CHILL

2.SHEMEKIA COPELAND / DONE COME TOO FAR / ALLIGATOR

3.THE TEXAS HORNS / EVERYBODY LET'S ROLL / BLUE HEART

4.DERRICK PROCELL / HELLO MOJO! / CATFOOD

5.BOB CORRITORE & FRIENDS / YOU SHOCKED ME / VIZZTONE

6.PATTY TUITE / HARD CASE OF THE BLUES / THREAD CITY PROD.

7.SILENT PARTNERS / CHANGING TIMES / LITTLE VILLAGE

8.ERIC CLAPTON / NOTHING BUT THE BLUES / REPRISE

9.DEMETRIA TAYLOR / DOIN' WHAT I'M SUPPOSED TO DO / DELMARK

10.JANIVA MAGNESS / HARD TO KILL / LABEL LOGIC

11.WALTER TROUT / RIDE / PROVOGUE

12.DOUG MACLEOD / A SOUL TO CLAIM / REFERENCE

13.HARRISON KENNEDY / THANKS FOR TOMORROW / ELECTRO-FI

14.EMANUEL CASABLANCA / BLOOD ON MY HANDS / KINGS COUNTY BLUES

15.JOHNNY SANSONE / INTO YOUR BLUES / SHORTSTACK

16.DENNIS JOHNSON / REVELATION / BOODA LEE

17.CHARLIE MUSSELWHITE / MISSISSIPPI SON / ALLIGATOR

18.DIUNNA GREENLEAF / I AIN'T PLAYIN' / LITTLE VILLAGE

19.KENNY NEAL / STRAIGHT FROM THE HEART / RUF

20.STEVE HOWELL & THE MIGHTY MEN/BEEN HERE AND GONE/OUT OF THE PAST

21.PHANTOM BLUES BAND / BLUES FOR BREAKFAST / LITTLE VILLAGE

22.ANTHONY GERACI / BLUES CALLED MY NAME / BLUE HEART

23.BOB MARGOLIN & BOB CORRITORE / SO FAR / VIZZTONE

24.AL BASILE / THROUGH WITH COOL / SWEETSPOT

25.MICK KOLASSA / THEY CALL ME UNCLE MICK! / ENDLESS BLUES

26.MICK KOLASSA / I'M JUST GETTING STARTED / ENDLESS BLUES

27.KILBORN ALLEY BLUES BAND / TAKIN' TIME / RUN IT BACK

28.ORPHAN JON & THE ABANDONED / OVER THE PAIN / VINTAGE LANELL

29.MATT LOMEO / WHEN YOU CALL / SELF-RELEASE

30.ALEX LOPEZ / NASTY CRIME / MAREMIL

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR SEPTEMBER 1, 2022

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM

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Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
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