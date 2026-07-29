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BLUES AT SUNDOWN

KIOS 91.5 FM BLUES CHART JULY 2026

By Mike Jacobs
Published July 29, 2026 at 11:15 AM CDT

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.CHRIS O’LEARY / BLUE COLLAR / ALLIGATOR
2.BRIGITTE PURDY / MOTHER OF THE CROSSROADS / DIRTSHACK
3.JOVIN WEBB / SON OF A SINNER / BLIND PIG
4.JOHN PRIMER & FRIENDS/TRIBUTE TO THERESA’S LOUNGE/BLUES HOUSE
​5.SHAUN MURPHY / BRAND NEW BLUES / VISION WALL
6.​TAS CRU / MIGHT GIVE OUT / SUBCAT
​7.HARRELL DAVENPORT / YOUNG RELL / LITTLE VILLAGE
8.NICKY T & THE SNAKE CHARMERS / AIN’T WASTING TIME/SELF RELEASE
​​​9.RUSS GREEN / STONE COLD / OVERTON
10.DOUG DUFFY & BADD / SOUVENIRS / FORT SUMNER
11.ANTHONY PAULE ORCH. FEAT. WILLY JORDAN/WHAT CAN WE DO?/NOLA BLUE
12.DAVE THOMAS / BRIDGE STREET BLUES / BLONDE ON BLONDE
13.​RYAN “BLUEWRATH” NEWMAN/WRATH OF BLUES / FEVERBARN
14.THE SHAELYN BAND / CHAPTER 3 / INDEPENDENT
15.THE NAME DROPPERS/LET’S LIVE TOGETHER/HORIZON MUSIC GROUP
16.JOHNNY RAWLS & DAVE KELLER / TRIBUTE TO SOUL/THIRD ST. CIGARS
17.ALBERT CASTIGLIA / GRITS & GLORY / GULF COAST
18.J.P. REALI / GRATEFUL BLUES / SELF RELEASE
19.CARMEN RATTI BAND / COME TO ME / MOMOJO
20.RICK VITO / SLIDEMASTER / MOMOJO
21.BOB CORRITORE & FRIENDS/ERNESTINE BLUES/VIZZTONE
22.TAJ MAHAL & THE PHANTOM BLUES BAND/TIME/THIRTY TIGERS
23.JOE KROWN TRIO FEAT.PAPA MALI/QUALIFIED/SLEDGEHAMMER BLUES
24.DENISE LA GRASSA/ A CROSSROADS COMMUNION / SELF-RELEASE
25.JAKE SOBERLAK / I’M IN TROUBLE / INDEPENDENT
26.SELWYN BIRCHWOOD/ELECTRIC SWAMP FUNKIN’ BLUES / ALLIGATOR
27.JENNIFER LYN & THE GROOVE REVIVAL/ELECTRIC EDEN/J&R COLLECTIVE
28.CURTIS SALGADO/LEGACY REWIND:LIVE IN ’25/NOLA BLUE
29.ZAC HARMON & THE DRIVE / LIVE / SELF-RELEASE
30.LIL’ ED & THE BLUES IMPERIALS / SLIDEWAYS / ALLIGATOR

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR AUGUST 1, 2026

MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR
KIOS-FM

Tags
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Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
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