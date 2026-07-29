KIOS 91.5 FM BLUES CHART JULY 2026
ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.CHRIS O’LEARY / BLUE COLLAR / ALLIGATOR
2.BRIGITTE PURDY / MOTHER OF THE CROSSROADS / DIRTSHACK
3.JOVIN WEBB / SON OF A SINNER / BLIND PIG
4.JOHN PRIMER & FRIENDS/TRIBUTE TO THERESA’S LOUNGE/BLUES HOUSE
5.SHAUN MURPHY / BRAND NEW BLUES / VISION WALL
6.TAS CRU / MIGHT GIVE OUT / SUBCAT
7.HARRELL DAVENPORT / YOUNG RELL / LITTLE VILLAGE
8.NICKY T & THE SNAKE CHARMERS / AIN’T WASTING TIME/SELF RELEASE
9.RUSS GREEN / STONE COLD / OVERTON
10.DOUG DUFFY & BADD / SOUVENIRS / FORT SUMNER
11.ANTHONY PAULE ORCH. FEAT. WILLY JORDAN/WHAT CAN WE DO?/NOLA BLUE
12.DAVE THOMAS / BRIDGE STREET BLUES / BLONDE ON BLONDE
13.RYAN “BLUEWRATH” NEWMAN/WRATH OF BLUES / FEVERBARN
14.THE SHAELYN BAND / CHAPTER 3 / INDEPENDENT
15.THE NAME DROPPERS/LET’S LIVE TOGETHER/HORIZON MUSIC GROUP
16.JOHNNY RAWLS & DAVE KELLER / TRIBUTE TO SOUL/THIRD ST. CIGARS
17.ALBERT CASTIGLIA / GRITS & GLORY / GULF COAST
18.J.P. REALI / GRATEFUL BLUES / SELF RELEASE
19.CARMEN RATTI BAND / COME TO ME / MOMOJO
20.RICK VITO / SLIDEMASTER / MOMOJO
21.BOB CORRITORE & FRIENDS/ERNESTINE BLUES/VIZZTONE
22.TAJ MAHAL & THE PHANTOM BLUES BAND/TIME/THIRTY TIGERS
23.JOE KROWN TRIO FEAT.PAPA MALI/QUALIFIED/SLEDGEHAMMER BLUES
24.DENISE LA GRASSA/ A CROSSROADS COMMUNION / SELF-RELEASE
25.JAKE SOBERLAK / I’M IN TROUBLE / INDEPENDENT
26.SELWYN BIRCHWOOD/ELECTRIC SWAMP FUNKIN’ BLUES / ALLIGATOR
27.JENNIFER LYN & THE GROOVE REVIVAL/ELECTRIC EDEN/J&R COLLECTIVE
28.CURTIS SALGADO/LEGACY REWIND:LIVE IN ’25/NOLA BLUE
29.ZAC HARMON & THE DRIVE / LIVE / SELF-RELEASE
30.LIL’ ED & THE BLUES IMPERIALS / SLIDEWAYS / ALLIGATOR
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR AUGUST 1, 2026
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR
KIOS-FM