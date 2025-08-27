KIOS 91.5 FM BLUES CHART AUGUST 2025
ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.BUDDY GUY / AIN'T DONE WITH THE BLUES / RCA-SILVERTONE
2.MISTY BLUES / OTHER SIDE OF BLUE / GUITAR ONE
3.CHAMBERS DELAURIERS / OUR TIME TO RIDE / FORTY BELOW
4.YATES MCKENDREE / NEED TO KNOW / QUALIFIED
5.RORY BLOCK / HEAVY ON THE BLUES / MC RECORDS
6.MONSTER MIKE WELCH / KEEP LIVING TILL I DIE / SELF RELEASE
7.KENT BURNSIDE / HILL COUNTRY BLOOD / STROLLING BONES
8.GARRY BURNSIDE / IT'S MY TIME NOW / STROLLING BONES
9.D.K. HARRELL / TALKIN' HEAVY / ALLIGATOR
10.MARIA MULDAUR / ONE HOUR MAMA / NOLA BLUE RECORDS
11.BIG SHOES / KING SIZE / QUALIFIED
12.MOTHER BLUES with GERALD McLENDON/SLEEPING WHILE THE RIVER RUNS/SLEEPING DOG RECORDS
13.DEBBIE BOND / LIVE AT THE SONG THEATER / BLUES ROOT
14.KIRK FLETCHER / KEEP ON PUSHING / VIZZTONE
15.MIKE HENDERSON / LAST NITE AT THE BLUEBIRD LIVE / QUALIFIED
16.NAMEDROPPERS / COOL BLUE SHOES / HORIZON
17.LARRY McCRAY / HEARTBREAK CITY / THE BLUES ALIVE
18.THE BONESHAKERS / LIVE TO BE THIS / GULF COAST
19.THE BLUESMASTERS FEATURING CASSIE TAYLOR / EXULANS
20.MIKEY JUNIOR / TRIBUTE TO SONNY BOY WILLIAMSON / 8TH TRAIN
21.CHARLIE MUSSELWHITE / LOOK OUT HIGHWAY / FORTY BELOW
22.DAVE SPECTER / LIVE AT SPACE / DELMARK
23.TAD ROBINSON / SOUL IN BLUE / DELMARK
24.BRANDON SANTINI / WHICH WAY DO WE GO? / MOMOJO
25.DOUG MACLEOD / BETWEEN SOMEWHERE AND GOODBYE / REFERENCE
26.CAROLYN WONDERLAND / TRUTH IS / ALLIGATOR
27.LISA MANN'S NORTHWESTERN ALL-STARS/THE GREAT WOMEN IN BLUES/JAYRAY
28.THE KERRY KEARNEY BAND / DWAZ ENTERTAINMENT
29.MIKE FARRIS / THE SOUND OF MUSCLE SHOALS / FAME ENTERPRISES
30.JOHN CHRISTOPHER MORGAN / RIGHT ON TIME / SELF-RELEASE
31.JOHN BRENNAN / BRING IT ON BSACK TO ME / GUITAR ONE
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR SEPTEMBER 1, 2025
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM