Blues in the Afternoon with Mike Jacobs

KIOS 91.5 FM BLUES CHART AUGUST 2025

By Mike Jacobs
Published August 27, 2025 at 11:51 AM CDT

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL

1.BUDDY GUY / AIN'T DONE WITH THE BLUES / RCA-SILVERTONE

2.MISTY BLUES / OTHER SIDE OF BLUE / GUITAR ONE

3.CHAMBERS DELAURIERS / OUR TIME TO RIDE / FORTY BELOW

4.YATES MCKENDREE / NEED TO KNOW / QUALIFIED

5.RORY BLOCK / HEAVY ON THE BLUES / MC RECORDS

6.MONSTER MIKE WELCH / KEEP LIVING TILL I DIE / SELF RELEASE

7.KENT BURNSIDE / HILL COUNTRY BLOOD / STROLLING BONES

8.GARRY BURNSIDE / IT'S MY TIME NOW / STROLLING BONES

9.D.K. HARRELL / TALKIN' HEAVY / ALLIGATOR

10.MARIA MULDAUR / ONE HOUR MAMA / NOLA BLUE RECORDS

11.BIG SHOES / KING SIZE / QUALIFIED

12.MOTHER BLUES with GERALD McLENDON/SLEEPING WHILE THE RIVER RUNS/SLEEPING DOG RECORDS

13.DEBBIE BOND / LIVE AT THE SONG THEATER / BLUES ROOT

14.KIRK FLETCHER / KEEP ON PUSHING / VIZZTONE

15.MIKE HENDERSON / LAST NITE AT THE BLUEBIRD LIVE / QUALIFIED

16.NAMEDROPPERS / COOL BLUE SHOES / HORIZON

17.LARRY McCRAY / HEARTBREAK CITY / THE BLUES ALIVE

18.THE BONESHAKERS / LIVE TO BE THIS / GULF COAST

19.THE BLUESMASTERS FEATURING CASSIE TAYLOR / EXULANS

20.MIKEY JUNIOR / TRIBUTE TO SONNY BOY WILLIAMSON / 8TH TRAIN

21.CHARLIE MUSSELWHITE / LOOK OUT HIGHWAY / FORTY BELOW

22.DAVE SPECTER / LIVE AT SPACE / DELMARK

23.TAD ROBINSON / SOUL IN BLUE / DELMARK

24.BRANDON SANTINI / WHICH WAY DO WE GO? / MOMOJO

25.DOUG MACLEOD / BETWEEN SOMEWHERE AND GOODBYE / REFERENCE

26.CAROLYN WONDERLAND / TRUTH IS / ALLIGATOR

27.LISA MANN'S NORTHWESTERN ALL-STARS/THE GREAT WOMEN IN BLUES/JAYRAY

28.THE KERRY KEARNEY BAND / DWAZ ENTERTAINMENT

29.MIKE FARRIS / THE SOUND OF MUSCLE SHOALS / FAME ENTERPRISES

30.JOHN CHRISTOPHER MORGAN / RIGHT ON TIME / SELF-RELEASE

31.JOHN BRENNAN / BRING IT ON BSACK TO ME / GUITAR ONE

 

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR SEPTEMBER 1, 2025

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM

Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
