KIOS 91.5 FM BLUES CHART SEPTEMBER 2025
1.CANDICE IVORY / NEW SOUTHERN VINTAGE / NOLA BLUE
2.TOM HAMBRIDGE / DOWN THE HATCH / QUARTO VALLEY
3.DOUG MACLEOD / BETWEEN SOMEWHERE AND GOODBYE / REFERENCE
4.MIKE ZITO & ALBERT CASTIGLIA/BLOOD BROTHERS:HELP YOURSELF/GULF COAST
5.BUDDY GUY / AIN'T DONE WITH THE BLUES / RCA-SILVERTONE
6.MUD MORGANFIELD / DEEP MUD / NOLA BLUE
7.MISTY BLUES / OTHER SIDE OF BLUE / GUITAR ONE
8.CHAMBERS DELAURIERS / OUR TIME TO RIDE / FORTY BELOW
9.YATES MCKENDREE / NEED TO KNOW / QUALIFIED
10.RORY BLOCK / HEAVY ON THE BLUES / MC RECORDS
11.MONSTER MIKE WELCH / KEEP LIVING TILL I DIE / SELF-RELEASE
12.KIRK FLETCHER / KEEP ON PUSHING / VIZZTONE
13.KENT BURNSIDE / HILL COUNTRY BLOOD / STROLLING BONES
14.GARRY BURNSIDE / IT'S MY TIME NOW / STROLLING BONES
15.MARIA MULDAUR / ONE HOUR MAMA / NOLA BLUE
16.D.K. HARRELL / TALKIN' HEAVY / ALLIGATOR
17.BIG SHOES / KING SIZE / QUALIFIED
18.MOTHER BLUES with GERALD MCLENDON/SLEEPING WHILE THE RIVER RUNS/SLEEPING DOG
19.DEBBIE BOND / LIVE AT THE SONG THEATER / BLUES ROOT
20.MIKE HENDERSON / LAST NIGHT AT THE BLUEBIRD LIVE / QUALIFIED
21.NAMEDROPPERS / COOL BLUE SHOES / HORIZON
22.LARRY MCCRAY / HEARTBREAK CITY / THE BLUES ALIVE
23.BB & THE BULLETS / HIGH TIDE / DIXIEFROG
24.CHARLIE MUSSELWHITE / LOOK OUT HIGHWAY / FORTY BELOW
25.TAD ROBINSON / SOUL IN BLUE / DELMARK
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR OCTOBER 1, 2025
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR
KIOS-FM