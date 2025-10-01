© 2025 91.5 KIOS-FM

531-299-0299 or 877-915-KIOS (877-915-5467)
3230 Burt St, Omaha, NE 68131
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Other Content
Blues in the Afternoon with Mike Jacobs

KIOS 91.5 FM BLUES CHART SEPTEMBER 2025

By Mike Jacobs
Published October 1, 2025 at 9:50 AM CDT

1.CANDICE IVORY / NEW SOUTHERN VINTAGE / NOLA BLUE
2.TOM HAMBRIDGE / DOWN THE HATCH / QUARTO VALLEY
3.DOUG MACLEOD / BETWEEN SOMEWHERE AND GOODBYE / REFERENCE
4.MIKE ZITO & ALBERT CASTIGLIA/BLOOD BROTHERS:HELP YOURSELF/GULF COAST
​5.BUDDY GUY / AIN'T DONE WITH THE BLUES / RCA-SILVERTONE
6.​MUD MORGANFIELD / DEEP MUD / NOLA BLUE
​7.MISTY BLUES / OTHER SIDE OF BLUE / GUITAR ONE
8.CHAMBERS DELAURIERS / OUR TIME TO RIDE / FORTY BELOW
​​​9.YATES MCKENDREE / NEED TO KNOW / QUALIFIED
10.RORY BLOCK / HEAVY ON THE BLUES / MC RECORDS
11.MONSTER MIKE WELCH / KEEP LIVING TILL I DIE / SELF-RELEASE
12.KIRK FLETCHER / KEEP ON PUSHING / VIZZTONE
13.​KENT BURNSIDE / HILL COUNTRY BLOOD / STROLLING BONES
14.GARRY BURNSIDE / IT'S MY TIME NOW / STROLLING BONES
15.MARIA MULDAUR / ONE HOUR MAMA / NOLA BLUE
16.D.K. HARRELL / TALKIN' HEAVY / ALLIGATOR
17.BIG SHOES / KING SIZE / QUALIFIED
18.MOTHER BLUES with GERALD MCLENDON/SLEEPING WHILE THE RIVER RUNS/SLEEPING DOG
19.DEBBIE BOND / LIVE AT THE SONG THEATER / BLUES ROOT
20.MIKE HENDERSON / LAST NIGHT AT THE BLUEBIRD LIVE / QUALIFIED
21.NAMEDROPPERS / COOL BLUE SHOES / HORIZON
22.LARRY MCCRAY / HEARTBREAK CITY / THE BLUES ALIVE
23.BB & THE BULLETS / HIGH TIDE / DIXIEFROG
24.CHARLIE MUSSELWHITE / LOOK OUT HIGHWAY / FORTY BELOW
25.TAD ROBINSON / SOUL IN BLUE / DELMARK

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR OCTOBER 1, 2025

MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR
KIOS-FM

Tags
Blues in the Afternoon with Mike Jacobs OtherJazz Calendar
Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
See stories by Mike Jacobs