Blues in the Afternoon with Mike Jacobs

KIOS 91.5 FM BLUES CHART OCTOBER 2025

By Mike Jacobs
Published October 31, 2025 at 11:34 AM CDT

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.ROOMFUL OF BLUES / STEPPIN' OUT! / ALLIGATOR
2.CHRISTONE "KINGFISH" INGRAM / HARD ROAD / RED ZERO
3.BOB CORRITORE & FRIENDS / EARLY BLUES SESSIONS / VIZZTONE
4.CANDICE IVORY / NEW SOUTHERN VINTAGE / NOLA BLUE
​5. ROBBIN KAPSALIS / THE BLUES IS IN THE HOUSE / BLUES HOUSE
6.​ERIN HARPE / LET THE MERMSAIDS FLIRT WITH ME / VIZZTONE
​7.TOM HAMBRIDGE / DOWN THE HATCH / QUARTO VALLEY
8.WALTER TROUT / SIGN OF THE TIMES / PROVOGUE
​​​9.AL BASILE / BLUES IN HAND / SWEETSPOT
10.DAVE KEYES / TWO TRAINS / BLUE HEART
11.MISSISSIPPI MACDONALD / SLIM PICKIN' / APM
12.PIPER & THE HARD TIMES / GOOD COMPANY / HARD TIMES
13.​DOUG MACLEOD/BETWEEN SOMEWHERE AND GOODBYE/REFERENCE
14.MIKE ZITO & ALBERT CASTIGLIA/BLOOD BROTHERS: HELP YOURSELF/GULF COAST
15.BUDDY GUY / AIN'T DONE WITH THE BLUES / RCA-SILVERTONE
16.MUD MORGANFIELD / DEEP MUD / NOLA BLUE
17.MISTY BLUES / OTHER SIDE OF BLUE / GUITAR ONE 
18.CHAMBERS DESLAURIERS / OUR TIME TO RIDE / FORTY BELOW
19.YATES MCENDREE / NEED TO KNOW / QUALIFIED
20.RORY BLOCK / HEAVY ON THE BLUES / MC RECORDS
21.MONSTER MIKE WELCH / KEEP LIVING TILL I DIE / SELF-RELEASE
22.KIRK FLETCHER / KEEP ON PUSHING / VIZZTONE
23.KENT BURNSIDE / HILL COUNTRY BLOOD / STROLLING BONES
24.GARRY BURNSIDE / IT'S MY TIME NOW / STROLLING BONES
25.JOHNNIE JOHNSON / I'M JUST JOHNNIE / MISSOURI MORNING
26.MARIA MULDAUR / ONE HOUR MAMA / NOLA BLUE
27.MIKE BOURNE BAND / KANSAS CITY O'CLOCK / OVERTON MUSIC
28.MARK CAMERON / BLUES FACTORY / OVERTON MUSIC
29.DEBBIE BOND / LIVE AT THE SONG THEATER / BLUES ROOT
30.NEBRASKA JR. BLUES BAND / LONESOME FEELING / SELF RELEASE
31.FRANKIE V & THE LONELY CLUB / PLAY THE BLUES / PLAY THE BLUES
32.TEDESCHI TRUCKS BAND & LEON RUSSELL / MAD DOGS & ENGLISHMEN REVISTED LIVE AT LOCKN' / CONCORD

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR NOVEMBER 1, 2025

MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM

Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
