KIOS 91.5 FM BLUES CHART OCTOBER 2025
ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.ROOMFUL OF BLUES / STEPPIN' OUT! / ALLIGATOR
2.CHRISTONE "KINGFISH" INGRAM / HARD ROAD / RED ZERO
3.BOB CORRITORE & FRIENDS / EARLY BLUES SESSIONS / VIZZTONE
4.CANDICE IVORY / NEW SOUTHERN VINTAGE / NOLA BLUE
5. ROBBIN KAPSALIS / THE BLUES IS IN THE HOUSE / BLUES HOUSE
6.ERIN HARPE / LET THE MERMSAIDS FLIRT WITH ME / VIZZTONE
7.TOM HAMBRIDGE / DOWN THE HATCH / QUARTO VALLEY
8.WALTER TROUT / SIGN OF THE TIMES / PROVOGUE
9.AL BASILE / BLUES IN HAND / SWEETSPOT
10.DAVE KEYES / TWO TRAINS / BLUE HEART
11.MISSISSIPPI MACDONALD / SLIM PICKIN' / APM
12.PIPER & THE HARD TIMES / GOOD COMPANY / HARD TIMES
13.DOUG MACLEOD/BETWEEN SOMEWHERE AND GOODBYE/REFERENCE
14.MIKE ZITO & ALBERT CASTIGLIA/BLOOD BROTHERS: HELP YOURSELF/GULF COAST
15.BUDDY GUY / AIN'T DONE WITH THE BLUES / RCA-SILVERTONE
16.MUD MORGANFIELD / DEEP MUD / NOLA BLUE
17.MISTY BLUES / OTHER SIDE OF BLUE / GUITAR ONE
18.CHAMBERS DESLAURIERS / OUR TIME TO RIDE / FORTY BELOW
19.YATES MCENDREE / NEED TO KNOW / QUALIFIED
20.RORY BLOCK / HEAVY ON THE BLUES / MC RECORDS
21.MONSTER MIKE WELCH / KEEP LIVING TILL I DIE / SELF-RELEASE
22.KIRK FLETCHER / KEEP ON PUSHING / VIZZTONE
23.KENT BURNSIDE / HILL COUNTRY BLOOD / STROLLING BONES
24.GARRY BURNSIDE / IT'S MY TIME NOW / STROLLING BONES
25.JOHNNIE JOHNSON / I'M JUST JOHNNIE / MISSOURI MORNING
26.MARIA MULDAUR / ONE HOUR MAMA / NOLA BLUE
27.MIKE BOURNE BAND / KANSAS CITY O'CLOCK / OVERTON MUSIC
28.MARK CAMERON / BLUES FACTORY / OVERTON MUSIC
29.DEBBIE BOND / LIVE AT THE SONG THEATER / BLUES ROOT
30.NEBRASKA JR. BLUES BAND / LONESOME FEELING / SELF RELEASE
31.FRANKIE V & THE LONELY CLUB / PLAY THE BLUES / PLAY THE BLUES
32.TEDESCHI TRUCKS BAND & LEON RUSSELL / MAD DOGS & ENGLISHMEN REVISTED LIVE AT LOCKN' / CONCORD
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR NOVEMBER 1, 2025
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM