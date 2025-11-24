© 2025 91.5 KIOS-FM

Blues in the Afternoon with Mike Jacobs

KIOS 91.5 FM BLUES CHART NOVEMBER 2025

By Mike Jacobs
Published November 24, 2025 at 12:10 PM CST

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.THE LUCKY LOSERS / ARRIVAL / MOMOJO
2.MIKE BOURNE BAND / KANSAS CITY O'CLOCK / OVERTON MUSIC
3.MARK CAMERON / BLUES FACTORY / OVERTON MUSIC
4.KELLI BAKER / GRANITE (BADLANDS) / GULF COAST
​5.ROOMFUL OF BLUES / STEPPIN' OUT! / ALLIGATOR
6.​BILLY BRANCH / BLUES IS MY BIOGRAPHY / SELF RELEASE
​7.MISSISSIPPI MACDONALD / SLIM PICKIN' / APM
8.AL BASILE / BLUES IN HAND / SWEETSPOT
​​​9.GREG NAGY / JUST A LITTLE MORE TIME / SELF RELEASE
10.MANU LANVIN / MAN ON A MISSION / GEL PRODUCTION
11.ERIN HARPE / LET THE MERMAIDS FLIRT WITH ME / VIZZTONE
12.CHRISTONE "KINGFISH" INGRAM / HARD ROAD / RED ZERO
13.​BOB CORRITORE & FRIENDS / EARLY BLUES SESSIONS / VIZZTONE
14.CANDICE IVORY / NEW SOUTHERN VINTAGE / NOLA BLUE
15.ROBBIN KAPSALIS / THE BLUES IS IN THE HOUSE / BLUES HOUSE
16.STEVE HOWELL & FATS KAPLIN/KNOW YOU FROM OLD/OUT OF THE PAST
17.TOM HAMBRIDGE / DOWN THE HATCH / QUARTO VALLEY
18.WALTER TROUT / SIGN OF THE TIMES / PROVOGUE
19.PAUL FILIPOWICZ / BREAKWATER / BJ BIG JAKE
20.DAVE KEYES / TWO TRAINS / BLUE HEART
21.VARIOUS ARTISTS / JACKTOWN USA / EMERALD TIGER
22.THE BC COMBO / GLASS HALF FULL / MOMOJO
23.DOUG MACLEOD / BETWEEN SOMEWHERE AND GOODBYE / REFERENCE
24.MIKE ZITO & ALBERT CASTIGLIA/BLOOD BROTHERS:HELP YOURSELF/GULF COAST
25.BUDDY GUY / AIN'T DONE WTH THE BLUES / RCA-SILVERTONE
26.ROBERT TOP THOMAS /ONE MORNING SOON / SELF RELEASE
27.BRAD DUBAY / PLANET 9 / SELF RELEASE
28.NEBRASKA JR. BLUES BAND / LONESOME FEELING / SELF RELEASE

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR DECEMBER 1, 2025

MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR
KIOS-FM

Blues in the Afternoon with Mike Jacobs OtherMusic Reviews
Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
