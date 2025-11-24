KIOS 91.5 FM BLUES CHART NOVEMBER 2025
ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.THE LUCKY LOSERS / ARRIVAL / MOMOJO
2.MIKE BOURNE BAND / KANSAS CITY O'CLOCK / OVERTON MUSIC
3.MARK CAMERON / BLUES FACTORY / OVERTON MUSIC
4.KELLI BAKER / GRANITE (BADLANDS) / GULF COAST
5.ROOMFUL OF BLUES / STEPPIN' OUT! / ALLIGATOR
6.BILLY BRANCH / BLUES IS MY BIOGRAPHY / SELF RELEASE
7.MISSISSIPPI MACDONALD / SLIM PICKIN' / APM
8.AL BASILE / BLUES IN HAND / SWEETSPOT
9.GREG NAGY / JUST A LITTLE MORE TIME / SELF RELEASE
10.MANU LANVIN / MAN ON A MISSION / GEL PRODUCTION
11.ERIN HARPE / LET THE MERMAIDS FLIRT WITH ME / VIZZTONE
12.CHRISTONE "KINGFISH" INGRAM / HARD ROAD / RED ZERO
13.BOB CORRITORE & FRIENDS / EARLY BLUES SESSIONS / VIZZTONE
14.CANDICE IVORY / NEW SOUTHERN VINTAGE / NOLA BLUE
15.ROBBIN KAPSALIS / THE BLUES IS IN THE HOUSE / BLUES HOUSE
16.STEVE HOWELL & FATS KAPLIN/KNOW YOU FROM OLD/OUT OF THE PAST
17.TOM HAMBRIDGE / DOWN THE HATCH / QUARTO VALLEY
18.WALTER TROUT / SIGN OF THE TIMES / PROVOGUE
19.PAUL FILIPOWICZ / BREAKWATER / BJ BIG JAKE
20.DAVE KEYES / TWO TRAINS / BLUE HEART
21.VARIOUS ARTISTS / JACKTOWN USA / EMERALD TIGER
22.THE BC COMBO / GLASS HALF FULL / MOMOJO
23.DOUG MACLEOD / BETWEEN SOMEWHERE AND GOODBYE / REFERENCE
24.MIKE ZITO & ALBERT CASTIGLIA/BLOOD BROTHERS:HELP YOURSELF/GULF COAST
25.BUDDY GUY / AIN'T DONE WTH THE BLUES / RCA-SILVERTONE
26.ROBERT TOP THOMAS /ONE MORNING SOON / SELF RELEASE
27.BRAD DUBAY / PLANET 9 / SELF RELEASE
28.NEBRASKA JR. BLUES BAND / LONESOME FEELING / SELF RELEASE
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR DECEMBER 1, 2025
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR
KIOS-FM