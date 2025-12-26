KIOS 91.5 FM BLUES CHART DECEMBER 2025
ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.MISSISSIPPI HEAT / DON'T LOOK BACK / DELMARK
2.CATFISH KEITH / SUGAR FOR SUGAR / FISHTAIL RECORDS
3.KIM WILSON / SLOW BURN / M.C. RECORDS
4.BILLY BRANCH / BLUES IS MY BIOGRAPHY / SELF RELEASE
5.THE LUCKY LOSERS / ARRIVAL / MOMOJO
6.JIMMY BURNS & THE SOUL MESSAGE BAND / FULL CIRCLE / DELMARK
7.MIKE BOURNE BAND / KANSAS CITY O'CLOCK / OVERTON MUSIC
8.ROOMFUL OF BLUES / STEPPIN' OUT! / ALLIGATOR
9.DUWAYNE BURNSIDE / RED ROOSTER / LUCKY 13
10.MIKE DANGEROUX / BLUES FOR CHRISTMAS / SELF RELEASE
11.MARK CAMERON / BLUES FACTORY / OVERTON MUSIC
12.MISSISSIPPI MACDONALD / SLIM PICKIN' / APM
13.SEAN MCDONALD / HAVE MERCY! / LITTLE VILLAGE
14.KYLE ROWLAND / NOT HOLDING BACK! / LITTLE VILLAGE
15.KELLI BAKER / GRANITE (BADLANDS) / GULF COAST
16.STEVE HOWELL & FATS KAPLIN/KNOW YOU FROM OLD/OUT OF THE PAST
17.ERIN HARPE / LET THE MERMAIDS FLIRT WITH ME / VIZZTONE
18.AL BASILE / BLUES IN HAND / SWEETSPOT
19.GREG NAGY / JUST A LITTLE MORE TIME / SELF RELESASE
20.DAVE KEYES / TWO TRAINS / BLUE HEART
21.ROBERT TOP THOMAS / ONE MORNING SOON / SELF RELEASE
22.CHRISTONE "KINGFISH" INGRAM / HARD ROAD / RED ZERO
23.BOB CORRITORE & FRIENDS / EARLY BLUES SESSIONS / VIZZTONE
24.CANDICE IVORY / NEW SOUTHERN VINTAGE / NOLA BLUE
25.ROBBIN KAPSALIS / THE BLUES IS IN THE HOUSE / BLUES HOUSE
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JANUARY 1, 2026
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM