Blues in the Afternoon with Mike Jacobs

KIOS 91.5 FM BLUES CHART DECEMBER 2025

By Mike Jacobs
Published December 26, 2025 at 12:17 PM CST

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.MISSISSIPPI HEAT / DON'T LOOK BACK / DELMARK
2.CATFISH KEITH / SUGAR FOR SUGAR / FISHTAIL RECORDS
3.KIM WILSON / SLOW BURN / M.C. RECORDS
4.BILLY BRANCH / BLUES IS MY BIOGRAPHY / SELF RELEASE
​5.THE LUCKY LOSERS / ARRIVAL / MOMOJO
6.​JIMMY BURNS & THE SOUL MESSAGE BAND / FULL CIRCLE / DELMARK
7.MIKE BOURNE BAND / KANSAS CITY O'CLOCK / OVERTON MUSIC
8.ROOMFUL OF BLUES / STEPPIN' OUT! / ALLIGATOR
​​​9.DUWAYNE BURNSIDE / RED ROOSTER / LUCKY 13
10.MIKE DANGEROUX / BLUES FOR CHRISTMAS / SELF RELEASE
11.MARK CAMERON / BLUES FACTORY / OVERTON MUSIC
12.MISSISSIPPI MACDONALD / SLIM PICKIN' / APM
13.​SEAN MCDONALD / HAVE MERCY! / LITTLE VILLAGE
14.KYLE ROWLAND / NOT HOLDING BACK! / LITTLE VILLAGE
15.KELLI BAKER / GRANITE (BADLANDS) / GULF COAST
16.STEVE HOWELL & FATS KAPLIN/KNOW YOU FROM OLD/OUT OF THE PAST
17.ERIN HARPE / LET THE MERMAIDS FLIRT WITH ME / VIZZTONE 
18.AL BASILE / BLUES IN HAND / SWEETSPOT
19.GREG NAGY / JUST A LITTLE MORE TIME / SELF RELESASE
20.DAVE KEYES / TWO TRAINS / BLUE HEART
21.ROBERT TOP THOMAS / ONE MORNING SOON / SELF RELEASE
22.CHRISTONE "KINGFISH" INGRAM / HARD ROAD / RED ZERO
23.BOB CORRITORE & FRIENDS / EARLY BLUES SESSIONS / VIZZTONE
24.CANDICE IVORY / NEW SOUTHERN VINTAGE / NOLA BLUE
25.ROBBIN KAPSALIS / THE BLUES IS IN THE HOUSE / BLUES HOUSE

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JANUARY 1, 2026

MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM

Blues in the Afternoon with Mike Jacobs OtherMusic Reviews
Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
