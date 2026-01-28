© 2026 91.5 KIOS-FM

531-299-0299 or 877-915-KIOS (877-915-5467)
3230 Burt St, Omaha, NE 68131
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Other Content
Blues in the Afternoon with Mike Jacobs

KIOS 91.5 FM BLUES CHART JANUARY 2026

By Mike Jacobs
Published January 28, 2026 at 10:50 AM CST

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.MISSISSIPPI HEAT / DON'T LOOK BACK / DELMARK
2.MIKE BOURNE BAND / KANSAS CITY O'CLOCK / OVERTON MUSIC
3.SEAN MCDONALD / HAVE MERCY! / LITTLE VILLAGE
4.KYLE ROWLAND / NOT HOLDING BACK / LITTLE VILLAGE
​5.BLUE MOON MARQUEE & NORTHERN CREE/GET YOUR FEATHERS READY/SELF-RELEASE
6.​RECKLESS AND BLUE / SEVEN DEADLY GINS/ SELF-RELEASE
7.KIM WILSON / SLOW BURN / M.C. RECORDS
8.DUWAYNE BURNSIDE / RED ROOSTER / LUCKY 13
​​​9.BILLY BRANCH / BLUES IS MY BIOGRAPHY / SELF-RELEASE
10.ROBBIN KAPSALIS / THE BLUES IS IN THE HOUSE / BLUES HOUSE
11.JIMMY BURNS & THE SOUL MESSAGE BAND/FULL CIRCLE/DELMARK
12.PAUL FILIPOWICZ / BREAKWATER / BIG JAKE RECORDS
13.​ROOMFUL OF BLUES / STEPPIN' OUT! / ALLIGATOR
14.TINSLEY ELLIS / LABOR OF LOVE / ALLIGATOR
15.CATFISH KEITH / SUGAR FOR SUGAR / FISHTAIL RECORDS
16.THE LUCKY LOSERS / ARRIVAL / MOMOJO
17.ALTERED FIVE BLUES BAND / HAMMER & CHISEL / BLIND PIG
18.TERESA JAMES & THE RHYTHM TRAMPS/BAD AT BEING GOOD/MOMOJO
19.MARK CAMERON / BLUES FACTORY / OVERTON MUSIC
20.ALEX LOPEZ / RETRO REVIVAL / MAREMIL
21.CHARLES TINER / GOOD SOUL / SELF-RELEASE
22.ROBERT TOP THOMAS / ONE MORNING SOON / SELF-RELEASE
23.THE JAMES HUNTER SIX / OFF THE FENCE / EASY EYE SOUND
24.GREG NAGY / JUST A LITTLE MORE TIME / SELF-RELEASE
25.RANDY LEE RIVIERE / FARMHAND BLUES / WILDERNESS

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR FEBRUARY 1, 2026

MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM

Tags
Blues in the Afternoon with Mike Jacobs OtherMusic Reviews
Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
See stories by Mike Jacobs