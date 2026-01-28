KIOS 91.5 FM BLUES CHART JANUARY 2026
ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.MISSISSIPPI HEAT / DON'T LOOK BACK / DELMARK
2.MIKE BOURNE BAND / KANSAS CITY O'CLOCK / OVERTON MUSIC
3.SEAN MCDONALD / HAVE MERCY! / LITTLE VILLAGE
4.KYLE ROWLAND / NOT HOLDING BACK / LITTLE VILLAGE
5.BLUE MOON MARQUEE & NORTHERN CREE/GET YOUR FEATHERS READY/SELF-RELEASE
6.RECKLESS AND BLUE / SEVEN DEADLY GINS/ SELF-RELEASE
7.KIM WILSON / SLOW BURN / M.C. RECORDS
8.DUWAYNE BURNSIDE / RED ROOSTER / LUCKY 13
9.BILLY BRANCH / BLUES IS MY BIOGRAPHY / SELF-RELEASE
10.ROBBIN KAPSALIS / THE BLUES IS IN THE HOUSE / BLUES HOUSE
11.JIMMY BURNS & THE SOUL MESSAGE BAND/FULL CIRCLE/DELMARK
12.PAUL FILIPOWICZ / BREAKWATER / BIG JAKE RECORDS
13.ROOMFUL OF BLUES / STEPPIN' OUT! / ALLIGATOR
14.TINSLEY ELLIS / LABOR OF LOVE / ALLIGATOR
15.CATFISH KEITH / SUGAR FOR SUGAR / FISHTAIL RECORDS
16.THE LUCKY LOSERS / ARRIVAL / MOMOJO
17.ALTERED FIVE BLUES BAND / HAMMER & CHISEL / BLIND PIG
18.TERESA JAMES & THE RHYTHM TRAMPS/BAD AT BEING GOOD/MOMOJO
19.MARK CAMERON / BLUES FACTORY / OVERTON MUSIC
20.ALEX LOPEZ / RETRO REVIVAL / MAREMIL
21.CHARLES TINER / GOOD SOUL / SELF-RELEASE
22.ROBERT TOP THOMAS / ONE MORNING SOON / SELF-RELEASE
23.THE JAMES HUNTER SIX / OFF THE FENCE / EASY EYE SOUND
24.GREG NAGY / JUST A LITTLE MORE TIME / SELF-RELEASE
25.RANDY LEE RIVIERE / FARMHAND BLUES / WILDERNESS
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR FEBRUARY 1, 2026
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM