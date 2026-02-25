KIOS 91.5 FM BLUES CHART FEBRUARY 2026
ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.TINSLEY ELLIS / LABOR OF LOVE / ALLIGATOR
2.TERESA JAMES& THE RHYTHM TRAMPS/BAD AT BEING GOOD/MOMOJO
3.OMAR COLEMAN & IGOR PRADO/OLD,NEW,FUNKY & BLUE / NOLA BLUE
4.ALTERED FIVE BLUES BAND / HAMMER & CHISEL / BLIND PIG
5.CRYSTAL SHAWANDA / SING PRETTY BLUES / NEW SUN
6.ALEX LOPEZ / RETRO REVIVAL / MAREMIL
7.CHARLES TINER / GOOD SOUL / SELF RELEASE
8.SEAN MCDONALD / HAVE MERCY! / LITTLE VILLAGE
9.RECKLESS AND BLUE / SEVEN DEADLY GINS / SELF RELEASE
10.THE JAMES HUNTER SIX / OFF THE FENCE / EASY EYE SOUND
11.MISSIPPIPPI HEAT / DON'T LOOK BACK / DELMARK
12.MIKE BOURNE BAND / KANSAS CITY O'CLOCK / OVERTON MUSIC
13.LIL' ED & THE BLUES IMPERIALS / SLIDEWAYS / ALLIGATOR
14.DUKE ROBILLARD & HIS ALL-STAR BAND / BLAST OFF ! / NOLA BLUE
15.KYLE ROWLAND / NOT HOLDING BACK / LITTLE VILLAGE
16.BILLY THOMPSON / THIS WORLD / MOMOJO
17.KIM WILSON / SLOW BURN / M.C. RECORDS
18.DUWAYNE BURNSIDE / RED ROOSTER / LUCKY 13
19.BILLY BRANCH / BLUES IS MY BIOGRAPHY / SELF-RELEASE
20.BLUE MOON MARQUEE / GET YOUR FEATHERS READY / SELF-RELEASE
21.JIMMY BURNS & THE SOUL MESSAGE BAND/FULLCIRCLE/DELMARK
22.ROBBIN KAPSALIS / THE BLUES IS IN THE HOUSE / BLUES HOUSE
23.ROOMFUL OF BLUES / STEPPIN' OUT! / ALLIGATOR
24.ED ALSTROM / THIS IDEA OF HUMANITY / HAYWIRE
25.THE LUCKY LOSERS / ARRIVAL / MOMOJO
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR MARCH 1, 2026
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR
KIOS-FM