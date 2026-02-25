© 2026 91.5 KIOS-FM

KIOS 91.5 FM BLUES CHART FEBRUARY 2026

By Mike Jacobs
Published February 25, 2026 at 10:50 AM CST

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.TINSLEY ELLIS / LABOR OF LOVE / ALLIGATOR
2.TERESA JAMES& THE RHYTHM TRAMPS/BAD AT BEING GOOD/MOMOJO
3.OMAR COLEMAN & IGOR PRADO/OLD,NEW,FUNKY & BLUE / NOLA BLUE
4.ALTERED FIVE BLUES BAND / HAMMER & CHISEL / BLIND PIG
​5.CRYSTAL SHAWANDA / SING PRETTY BLUES / NEW SUN
6.​ALEX LOPEZ / RETRO REVIVAL / MAREMIL
​7.CHARLES TINER / GOOD SOUL / SELF RELEASE
8.SEAN MCDONALD / HAVE MERCY! / LITTLE VILLAGE
​​​9.RECKLESS AND BLUE / SEVEN DEADLY GINS / SELF RELEASE
10.THE JAMES HUNTER SIX / OFF THE FENCE / EASY EYE SOUND
11.MISSIPPIPPI HEAT / DON'T LOOK BACK / DELMARK
12.MIKE BOURNE BAND / KANSAS CITY O'CLOCK / OVERTON MUSIC
13.​LIL' ED & THE BLUES IMPERIALS / SLIDEWAYS / ALLIGATOR
14.DUKE ROBILLARD & HIS ALL-STAR BAND / BLAST OFF ! / NOLA BLUE
15.KYLE ROWLAND / NOT HOLDING BACK / LITTLE VILLAGE
16.BILLY THOMPSON / THIS WORLD / MOMOJO
17.KIM WILSON / SLOW BURN / M.C. RECORDS
18.DUWAYNE BURNSIDE / RED ROOSTER / LUCKY 13
19.BILLY BRANCH / BLUES IS MY BIOGRAPHY / SELF-RELEASE
20.BLUE MOON MARQUEE / GET YOUR FEATHERS READY / SELF-RELEASE
21.JIMMY BURNS & THE SOUL MESSAGE BAND/FULLCIRCLE/DELMARK
22.ROBBIN KAPSALIS / THE BLUES IS IN THE HOUSE / BLUES HOUSE
23.ROOMFUL OF BLUES / STEPPIN' OUT! / ALLIGATOR
24.ED ALSTROM / THIS IDEA OF HUMANITY / HAYWIRE
25.THE LUCKY LOSERS / ARRIVAL / MOMOJO

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR MARCH 1, 2026

MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR
KIOS-FM

Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
