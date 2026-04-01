KIOS 91.5 FM BLUES CHART MARCH 2026
ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.LAURA CHAVEZ / MY VOICE / RUF RECORDS
2.LIL' ED & THE BLUES IMPERIALS / SLIDEWAYS / ALLIGATOR
3.ALTERED FIVE BLUES BAND / HAMMER & CHISEL / BLIND PIG
4.DUKE ROBILLARD & HIS ALL-STAR BAND/ BLAST OFF!/NOLA BLUE
5.TERESA JAMES & THE RHYTHM TRAMPS/BAD AT BEING GOOD/MOMOJO
6.CHARLES TINER / GOOD SOUL / SELF RELEASE
7.BROOKS MILGRAVE / ROLL WITH THE PUNCHES / MOMOJO RECORDS
8.CRYSTAL SHAWANDA / SING PRETTY BLUES / NEW SUN
9.MIKE FINNIGAN / FORTY BELOW RECORDS
10.TINSLEY ELLIS / LABOR OF LOVE / ALLIGATOR
11.STEFAN HILLESHEIM BAND/LIVE AT THE CHICAGO BLUES FESTIVAL/STELLA BLUE
12.OMAR COLEMAN & IGOR PRADO/OLD,NEW,FUNKY & BLUE/NOLA BLUE
13.BROTHER JOHN / BLACK CROW / SELF RELEASE
14.PETER VETESKA & BLUES TRAIN/ KEY OF V / SELF-RELEASE
15.MICK KOLASSA / BLUE TO THE BONE / ENDLESS BLUES RECORDS
16.SELWYN BIRCHWOOD/ELECTRIC SWAMP FUNKIN' BLUES/ALLIGATOR
17.GABE STILLMAN / WHAT HAPPENS NEXT? / GULF COAST
18.ALEX LOPEZ / RETRO REVIVAL / MAREMIL
19.RECKLESS AND BLUE / SEVEN DEADLY GINS / SELF RELEASE
20.ED ALSTROM / THIS IDEA OF HUMANITY / HAYWIRE
21.THE JAMES HUNTER SIX / OFF THE FENCE / EASY EYE SOUND
22.CHARLIE BARATH / ISSAQUENA GETAWAY / SELF RELEASE
23.SANDY ATKINSON/THE BEST OF SANDY ATKINSON/GUITAR ONE
24.WILDCAT O'HALLOREN BAND/WELCOME TO SUNDERLAND/SELF RELEASE
25.FARMHAND / LONG HOLLOW BLUES / SELF RELEASE
26.PONCHARTRAIN SHAKERS/LOVE PEACE & CHICKEN GREASE/SOUTHLAND
27.GARRETT T WILLIE / BILL'S CAFE / GULF COAST
28.MISSISSIPPI HEAT / DON'T LOOK BACK / DELMARK
29.ROOMFUL OF BLUES / STEPPIN' OUT! / ALLIGATOR
30.ROBBIN KAPSALIS / THE BLUES IS IN THE HOUSE
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR APRIL 1, 2026
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR
KIOS-FM