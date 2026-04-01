© 2026 91.5 KIOS-FM

531-299-0299 or 877-915-KIOS (877-915-5467)
3230 Burt St, Omaha, NE 68131
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Other Content
Blues in the Afternoon with Mike Jacobs

KIOS 91.5 FM BLUES CHART MARCH 2026

By Mike Jacobs
Published April 1, 2026 at 12:06 PM CDT

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.LAURA CHAVEZ / MY VOICE / RUF RECORDS
2.LIL' ED & THE BLUES IMPERIALS / SLIDEWAYS / ALLIGATOR
3.ALTERED FIVE BLUES BAND / HAMMER & CHISEL / BLIND PIG
4.DUKE ROBILLARD & HIS ALL-STAR BAND/ BLAST OFF!/NOLA BLUE
​5.TERESA JAMES & THE RHYTHM TRAMPS/BAD AT BEING GOOD/MOMOJO
6.​CHARLES TINER / GOOD SOUL / SELF RELEASE
7.BROOKS MILGRAVE / ROLL WITH THE PUNCHES / MOMOJO RECORDS
8.CRYSTAL SHAWANDA / SING PRETTY BLUES / NEW SUN
​​​9.MIKE FINNIGAN / FORTY BELOW RECORDS
10.TINSLEY ELLIS / LABOR OF LOVE / ALLIGATOR
11.STEFAN HILLESHEIM BAND/LIVE AT THE CHICAGO BLUES FESTIVAL/STELLA BLUE
12.OMAR COLEMAN & IGOR PRADO/OLD,NEW,FUNKY & BLUE/NOLA BLUE
13.​BROTHER JOHN / BLACK CROW / SELF RELEASE
14.PETER VETESKA & BLUES TRAIN/ KEY OF V / SELF-RELEASE
15.MICK KOLASSA / BLUE TO THE BONE / ENDLESS BLUES RECORDS
16.SELWYN BIRCHWOOD/ELECTRIC SWAMP FUNKIN' BLUES/ALLIGATOR
17.GABE STILLMAN / WHAT HAPPENS NEXT? / GULF COAST
18.ALEX LOPEZ / RETRO REVIVAL / MAREMIL
19.RECKLESS AND BLUE / SEVEN DEADLY GINS / SELF RELEASE
20.ED ALSTROM / THIS IDEA OF HUMANITY / HAYWIRE
21.THE JAMES HUNTER SIX / OFF THE FENCE / EASY EYE SOUND
22.CHARLIE BARATH / ISSAQUENA GETAWAY / SELF RELEASE
23.SANDY ATKINSON/THE BEST OF SANDY ATKINSON/GUITAR ONE
24.WILDCAT O'HALLOREN BAND/WELCOME TO SUNDERLAND/SELF RELEASE
25.FARMHAND / LONG HOLLOW BLUES / SELF RELEASE
26.PONCHARTRAIN SHAKERS/LOVE PEACE & CHICKEN GREASE/SOUTHLAND
27.GARRETT T WILLIE / BILL'S CAFE / GULF COAST
28.MISSISSIPPI HEAT / DON'T LOOK BACK / DELMARK
29.ROOMFUL OF BLUES / STEPPIN' OUT! / ALLIGATOR
30.ROBBIN KAPSALIS / THE BLUES IS IN THE HOUSE

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR APRIL 1, 2026

MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR
KIOS-FM

Tags
Blues in the Afternoon with Mike Jacobs OtherKIOS Local Content
Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
See stories by Mike Jacobs