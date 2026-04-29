KIOS 91.5 FM BLUES CHART APRIL 2026
KIOS 91.5 FM BLUES CHART APRIL 2026
ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.SELWYN BIRCHWOOD / ELECTRIC SWAMP FUNKIN' BLUES / ALLIGATOR
2.RICK VITO / SLIDEMASTER / MOMOJO
3.LAURA CHAVEZ / MY VOICE / RUF RECORDS
4.PETER VETESKA & BLUES TRAIN / KEY OF V / SELF RELEASE
5.ELLES BAILEY / CAN'T TAKE MY STORY AWAY / COOKING VINYL
6.CURTIS SALGADO / LEGACY REWIND: LIVE IN '25/NOLA BLUE
7.BOB CORRITORE & FRIENDS/ ERNESTINEBLUES / VIZZTONE
8.LIL' ED & THE BLUES IMPERIALS / SLIDEWAYS / ALLIGATOR
9.MIKE GULDIN / WHERE I CAN / QUALIFIED
10.SETH JAMES / MOTORMOUTH / QUALIFIED
11.MIKE ZITO / OUTSIDE OR THE EASTSIDE / GULF COAST
12.LEXIE BLUE / TOO GLAM TO GIVE A DAMN / SELF RELEASE
13.ALTERED FIVE BLUES BAND / HAMMER & CHISEL / BLIND PIG
14.DUKE ROBILLARD & HIS ALL-STAR BAND/ BLAST OFF!/ NOLA BLUE
15.TERESA JAMES & THE RHYTHM TRAMPS/BAD AT BEING GOOD / MOMOJO
16.CHARLES TINER / GOOD SOUL / SELF RELEASE
17.GABE STILLMAN / WHAT HAPPENS NEXT? / GULF COAST
18.CRYSTAL SHAWANDA / SING PRETTY BLUES / NEW SUN
19.MIKE FINNIGAN / FORTY BELOW RECORDS
20.BROOKS MILGATE / ROLL WITH THE PUNCHES / MOMOJO
21.STACY MITCHHART / NO RHYME OR REASON / SELF RELEASE
22.CHARLIE BARATH / ISSAQUENA GETAWAY / SELF RELEASE
23.BILLY THOMPSON / THE WORLD / MOMOJO
24.JOYANN PARKER / LIFE LINES / HOPELESS ROMANTICS
25.MICK KOLASSA / BLUE TO THE BONE / ENDLESS BLUES
26.STEFAN HILLESHEIM BAND/LIVE AT THE CHICAGO BLUES FESTIVAL/STELLA BLUE
27.TINSLEY ELLIS / LABOR OF LOVE / ALLIGATOR
28.THE CD WOODBURY TRIO / BULLDOG / LIGHTNING IN A BOTTLE
29.LUKE WINSLOW-KING / COAST OF LIGHT / BLOODSHOT
30.AMANI BURNHAM / ROOTS & WINGS / LITTLE VILLAGE
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR MAY 1, 2026
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM