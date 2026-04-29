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Blues in the Afternoon with Mike Jacobs

KIOS 91.5 FM BLUES CHART APRIL 2026

By Mike Jacobs
Published April 29, 2026 at 11:16 AM CDT

KIOS 91.5 FM BLUES CHART APRIL 2026

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL

1.SELWYN BIRCHWOOD / ELECTRIC SWAMP FUNKIN' BLUES / ALLIGATOR
2.RICK VITO / SLIDEMASTER / MOMOJO
3.LAURA CHAVEZ / MY VOICE / RUF RECORDS
4.PETER VETESKA & BLUES TRAIN / KEY OF V / SELF RELEASE
​5.ELLES BAILEY / CAN'T TAKE MY STORY AWAY / COOKING VINYL
6.​CURTIS SALGADO / LEGACY REWIND: LIVE IN '25/NOLA BLUE
​7.BOB CORRITORE & FRIENDS/ ERNESTINEBLUES / VIZZTONE
8.LIL' ED & THE BLUES IMPERIALS / SLIDEWAYS / ALLIGATOR
​​​9.MIKE GULDIN / WHERE I CAN / QUALIFIED
10.SETH JAMES / MOTORMOUTH / QUALIFIED
11.MIKE ZITO / OUTSIDE OR THE EASTSIDE / GULF COAST
12.LEXIE BLUE / TOO GLAM TO GIVE A DAMN / SELF RELEASE
13.​ALTERED FIVE BLUES BAND / HAMMER & CHISEL / BLIND PIG
14.DUKE ROBILLARD & HIS ALL-STAR BAND/ BLAST OFF!/ NOLA BLUE
15.TERESA JAMES & THE RHYTHM TRAMPS/BAD AT BEING GOOD / MOMOJO
16.CHARLES TINER / GOOD SOUL / SELF RELEASE
17.GABE STILLMAN / WHAT HAPPENS NEXT? / GULF COAST
18.CRYSTAL SHAWANDA / SING PRETTY BLUES / NEW SUN
19.MIKE FINNIGAN / FORTY BELOW RECORDS
20.BROOKS MILGATE / ROLL WITH THE PUNCHES / MOMOJO
21.STACY MITCHHART / NO RHYME OR REASON / SELF RELEASE
22.CHARLIE BARATH / ISSAQUENA GETAWAY / SELF RELEASE
23.BILLY THOMPSON / THE WORLD / MOMOJO
24.JOYANN PARKER / LIFE LINES / HOPELESS ROMANTICS
25.MICK KOLASSA / BLUE TO THE BONE / ENDLESS BLUES
26.STEFAN HILLESHEIM BAND/LIVE AT THE CHICAGO BLUES FESTIVAL/STELLA BLUE
27.TINSLEY ELLIS / LABOR OF LOVE / ALLIGATOR
28.THE CD WOODBURY TRIO / BULLDOG / LIGHTNING IN A BOTTLE  
29.LUKE WINSLOW-KING / COAST OF LIGHT / BLOODSHOT
30.AMANI BURNHAM / ROOTS & WINGS / LITTLE VILLAGE

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR MAY 1, 2026

MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM

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Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
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